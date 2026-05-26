Малкин о продлении контракта с «Питтсбургом»: «Переживали? Всегда ?»

«Пингвинс» продлили договор с российским хоккеистом на год и 5,5 миллиона долларов. Еще 3,5 миллиона долларов игрок может получить в качестве бонусов.
«Переживали? Всегда ?», — написал Евгений Малкин.
Евгений был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2004. Он выступает за команду с сезона-2006/07.
Фото: e.malkin71geno.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше