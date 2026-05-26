Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
2
:
Финляндия
2
Все коэффициенты
П1
4.95
X
1.61
П2
5.25
Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Чехия
2
:
Канада
3
Все коэффициенты
П1
53.00
X
7.40
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.23
П2
2.40
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2

Фетисов спросил, как предотвращать отъезд молодых игроков из России без согласия клубов. Ротенберг ответил: «Надо менять все законодательство, это вопрос к ИИХФ. У нас есть законы, ТК РФ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов обсудил с первым вице‑президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом то, как можно предотвратить отъезд российских игроков за границу.

Источник: Спортс‘’

Фетисов: «Роман Борисович, президент в свое время сказал: “Делайте все необходимое для того, чтобы молодые ребята не уезжали из страны”. Я, по крайней мере, вижу, как это можно сделать — на примере того же Капризова, который поиграл здесь, стал олимпийским чемпионом, а потом уехал и сейчас стал самым высокооплачиваемым хоккеистом на планете Земля. Сформировавшись полностью, возмужав… Вообще есть какое-то понимание, как защитить интересы КХЛ?».

Ротенберг: «На примере Капризова можно, на примере Панарина, можно, которые добились успеха — с ними была личная беседа всегда. Кирилл прошел все сборные команды…».

Фетисов: «Нет, без разговоров. [Речь про] уставные документы и все, что с ними связано — чтобы не с каждым человеком отдельно разговаривать. Какой сейчас возраст неограниченно свободного агента? 25 лет? 26?».

Ротенберг: «27».

Фетисов: «27. Вот попробуй сделать так, чтобы игроку [из НХЛ], который захочет поехать в любой клуб на планете Земля, разрешили там играть. Невозможно, правильно?».

Ротенберг: «Невозможно».

Фетисов: «Ну, а почему мы не можем этого сделать»?

Ротенберг: «В целом, мы это и делаем. Ребята, которые уехали, — это сейчас лидеры команд».

Фетисов: «Ну, Ваня Демидов уехал. Пацан, который мог собирать стадионы у нас, сейчас собирает стадионы в Монреале. А мог бы поиграть 5−6 лет здесь и потом поехать в тот же “Монреаль”. Мы каким образом защитим интересы наших клубов? Может, это не к тебе вопрос, просто мы же как-то думаем об этом. Тебе, как тренеру, который воспитал молодого парня, поработал с ним, увидел в нем перспективу, и вдруг он взял и сказал: “Пока, я поехал”.

Ротенберг: «Надо сделать так, чтобы он не уехал. Как Кирилл Капризов. Мне кажется, проблема в том, что ребята уезжают, когда они вообще не готовы уезжать, такие были. Сейчас этого стало меньше».

Фетисов: «Есть понимание, как это сделать?».

Ротенберг: «Есть Трудовой Кодекс РФ, есть законы. Мы все действуем в рамках закона. Личные отношения игрока и тренера… С Кириллом Капризовым мы много общались, когда он был в сборной, он советовался всегда. Когда у него был выбор, куда ему переходить, ему советовали, с родителями его общались, чтобы он играл в Уфе, потому что там была возможность дать ему больше игрового времени, чтобы он развивался, и это индивидуальный подход всегда. Мы можем поменять законы, трудовой кодекс…».

Фетисов: «Почему мы не меняем? Здесь все просто: даешь полномочия лиге, что у нас взаимодействие работодателя и игрока регламентируется не только трудовым кодексом, но и регламентом лиги. Регламент лиги примерно говорит, что игрок, который подписал первый контракт в 18 лет, принадлежит клубу лиги до 25 лет, до истечения возраста неограниченно свободного агента. Все, и он никуда не уедет, мне кажется. А когда говорят, что игрок приехал, расторгнув договор, и имеет какой-то период времени, чтобы легализовать свой отъезд, то да он уезжает, и ты уже не можешь предъявить ему претензии».

Ротенберг: «Вот, например, в футболе, другая система контрактов: там есть возможность выкупить игрока, то есть права ФИФА выстроены таким образом. Там платятся огромные деньги»…

Фетисов: «А здесь клуб не спрашивают — он поехал, и все».

Ротенберг: «Здесь вопрос к Международной федерации хоккея. Надо тогда менять все законодательство, как формируются контракты. А там вы уже знаете, с чем это связано: у ИИФХ есть договоры с НХЛ. У нас нет, но у всех других они есть. Там просто платят определенную сумму за любого игрока — уже такая система».

Фетисов: Зачем нам посредник-то нужен?".

Ротенберг: «Надо как раз менять законы в целом…».

Фетисов: «Роман Борисович, а можно поменять законы внутри страны? И привести регламент КХЛ в соответствие с тем, что происходит за океаном? Как только это все придет в соответствие, мне кажется, забрать игрока без разрешения клуба из России будет непросто. Ну ладно, мне кажется, это вопрос к юристам и всем тем, кто этим занимается».

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше