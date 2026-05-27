Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»

Россиянин заключил соглашение с «Пингвинс» на один год с зарплатой 5,5 миллиона долларов. Клуб НХЛ выложил видео, в котором показано, как 39-летний хоккеист подписывал договор.
"Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь еще на один год. Бинго!
Сколько там мне предложили, я не знаю? Может, я смогу добавить нолик. Где нули? Нельзя добавить еще один? Номер нужен? Или только подпись? Готово.
Лучший день в моей жизни!" — сказал Малкин.
