Вице-президент КХЛ Гуськов о «Локомотиве»: «Яковлев вложил в клуб душу и сердце. Это пример того, как нужно выстраивать систему. Нет засилья иностранцев, школа растет»

— Вы играли за «Локомотив» в начале и конце 2000-х годов, когда нынешний его президент Юрий Яковлев уже возглавлял клуб. Можете объяснить феномен выстроенной им системы, когда молодежка часто выигрывает Кубок Харламова, а главная команда, в которой много местных воспитанников, берет два подряд Кубка Гагарина?
— Это человек, который вложил в клуб душу и сердце. Он находится там не первый год и даже не первое десятилетие. Знает все изнутри — сам все это пережил, сам все это создал.
Конкуренция в «Локомотиве» очень серьезная. Те ребята, которые борются даже между своими школами в Ярославле, потом оказываются в КХЛ. Мы видим, сколько воспитанников клуба играет на высоком уровне. Нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои.
Конечно, не надо забывать об Александре Радулове, который лидер команды и в том числе помогает расти местной молодежи. Но тем не менее мы видим преемственность поколений и то, как растет школа «Локомотива».
Я думаю, они должны служить примером того, как надо выстраивать систему, — сказал Гуськов.