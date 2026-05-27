Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
1
:
Колорадо
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
Вице-президент КХЛ Гуськов о «Локомотиве»: «Яковлев вложил в клуб душу и сердце. Это пример того, как нужно выстраивать систему. Нет засилья иностранцев, школа растет»

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов назвал «Локомотив» примером того, как нужно выстраивать клубную систему.

— Вы играли за «Локомотив» в начале и конце 2000-х годов, когда нынешний его президент Юрий Яковлев уже возглавлял клуб. Можете объяснить феномен выстроенной им системы, когда молодежка часто выигрывает Кубок Харламова, а главная команда, в которой много местных воспитанников, берет два подряд Кубка Гагарина?

— Это человек, который вложил в клуб душу и сердце. Он находится там не первый год и даже не первое десятилетие. Знает все изнутри — сам все это пережил, сам все это создал.

Конкуренция в «Локомотиве» очень серьезная. Те ребята, которые борются даже между своими школами в Ярославле, потом оказываются в КХЛ. Мы видим, сколько воспитанников клуба играет на высоком уровне. Нет засилья иностранцев — выигрывают в первую очередь свои.

Конечно, не надо забывать об Александре Радулове, который лидер команды и в том числе помогает расти местной молодежи. Но тем не менее мы видим преемственность поколений и то, как растет школа «Локомотива».

Я думаю, они должны служить примером того, как надо выстраивать систему, — сказал Гуськов.