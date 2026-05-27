Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2

Дубас о новом контракте Малкина: «Надеемся, что Джино продолжит дарить городу прекрасные моменты и поможет вернуть “Питтсбург” в число претендентов на Кубок Стэнли»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас высказался о продлении контракта с форвардом Евгением Малкиным.

39-летний россиянин подписал с «Пингвинс» однолетнее соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон. Еще 3,5 млн он может получить в виде бонусов за достижения.

«В прошлом сезоне Евгений постоянно демонстрировал высокий уровень и способность помогать “Пингвинс” добиваться успехов. За пределами льда он проявил себя как выдающийся лидер, помогая адаптации наших молодых российских и русскоязычных игроков.

В течение последних нескольких недель мы с [главным тренером] Дэном Мьюзом общались с Евгением и его окружением. Мы обсуждали то, какой будет его роль в команде и каковы наши ожидания на данном этапе его карьеры с учетом текущей ситуации в клубе.

В результате этого Евгений проведет свой 21-й сезон в клубе. Мы надеемся, что Джино продолжит дарить городу прекрасные моменты и поможет вернуть «Питтсбург» в число претендентов на Кубок Стэнли", — сообщил Дубас.

Соловьев о Малкине: «Он как отец мне и Чинахову — старается всему научить. Хорошо, что в “Питтсбурге” есть русские — это сильно мне помогает».

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше