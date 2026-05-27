Дубас о новом контракте Малкина: «Надеемся, что Джино продолжит дарить городу прекрасные моменты и поможет вернуть “Питтсбург” в число претендентов на Кубок Стэнли»

39-летний россиянин подписал с «Пингвинс» однолетнее соглашение с зарплатой 5,5 миллиона долларов за сезон. Еще 3,5 млн он может получить в виде бонусов за достижения.
«В прошлом сезоне Евгений постоянно демонстрировал высокий уровень и способность помогать “Пингвинс” добиваться успехов. За пределами льда он проявил себя как выдающийся лидер, помогая адаптации наших молодых российских и русскоязычных игроков.
В течение последних нескольких недель мы с [главным тренером] Дэном Мьюзом общались с Евгением и его окружением. Мы обсуждали то, какой будет его роль в команде и каковы наши ожидания на данном этапе его карьеры с учетом текущей ситуации в клубе.
В результате этого Евгений проведет свой 21-й сезон в клубе. Мы надеемся, что Джино продолжит дарить городу прекрасные моменты и поможет вернуть «Питтсбург» в число претендентов на Кубок Стэнли", — сообщил Дубас.
Соловьев о Малкине: «Он как отец мне и Чинахову — старается всему научить. Хорошо, что в “Питтсбурге” есть русские — это сильно мне помогает».