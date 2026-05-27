завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
завершен
США
4
:
Австрия
1
Победитель регулярки НХЛ в 13-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Ни один обладатель Президентского трофея не дошел до финала за это время

«Колорадо» завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Вегасу» в финале Западной конференции (0−4, 1:2 в четвертом матче).

В этом сезоне «Эвеланш» в 4-й раз в истории клуба выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 121 очко в 82 играх.

После вылета клуба из Денвера продолжилась серия неудач в плей-офф для действующих обладателей трофея Президента.

Победители регулярки не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 13 сезонов подряд, при этом ни одному из них не удалось даже выйти в финал.

До финала конференции, кроме «Колорадо» в этом году, сумели дойти только «Рейнджерс» (2015, 2024).

Дважды за это время обладатель Президентского трофея вылетал в первом раунде («Тампа»-2019, «Бостон»-2023) и еще 8 раз — во втором («Бостон»-2014 и 2020, «Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022, «Виннипег»-2025).

В последний на сегодня раз выиграть регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год удалось «Чикаго» в сезоне-2012/13. При этом тот сезон был сокращенным из-за локаута, поэтому в регулярке команды играли внутри своих конференций.

Выиграть полноценный регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год в последний на сегодня раз удалось «Детройту» в сезоне-2007/08.