Победитель регулярки НХЛ в 13-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Ни один обладатель Президентского трофея не дошел до финала за это время

В этом сезоне «Эвеланш» в 4-й раз в истории клуба выиграли регулярный чемпионат НХЛ, набрав 121 очко в 82 играх.
После вылета клуба из Денвера продолжилась серия неудач в плей-офф для действующих обладателей трофея Президента.
Победители регулярки не выигрывают Кубок Стэнли на протяжении 13 сезонов подряд, при этом ни одному из них не удалось даже выйти в финал.
До финала конференции, кроме «Колорадо» в этом году, сумели дойти только «Рейнджерс» (2015, 2024).
Дважды за это время обладатель Президентского трофея вылетал в первом раунде («Тампа»-2019, «Бостон»-2023) и еще 8 раз — во втором («Бостон»-2014 и 2020, «Вашингтон»-2016 и 2017, «Нэшвилл»-2018, «Колорадо»-2021, «Флорида»-2022, «Виннипег»-2025).
В последний на сегодня раз выиграть регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год удалось «Чикаго» в сезоне-2012/13. При этом тот сезон был сокращенным из-за локаута, поэтому в регулярке команды играли внутри своих конференций.
Выиграть полноценный регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год в последний на сегодня раз удалось «Детройту» в сезоне-2007/08.