Торторелла вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз в карьере — 1-й был с «Тампой» в 2004-м. Тренер возглавил «Вегас» за 8 игр до завершения регулярки

Для 67-летнего специалиста это будет второй финал плей-офф НХЛ в карьере. В 2004 году он выиграл трофей вместе с «Тампой», в финале победившей «Калгари» (4−3).
Он возглавил «Вегас» за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди.
Под руководством Тортореллы «Голден Найтс» завершили регулярку на первом месте в Тихоокеанском дивизионе, а в первых двух раундах плей-офф выбили «Юту» (4−2) и «Анахайм» (4−2).
Отметим, что в этом сезоне Джон входил в тренерский штаб сборной США, выигравшей Олимпиаду-2026 в Италии.