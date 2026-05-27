Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Торторелла вышел в финал Кубка Стэнли во 2-й раз в карьере — 1-й был с «Тампой» в 2004-м. Тренер возглавил «Вегас» за 8 игр до завершения регулярки

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла вывел команду в финал Кубка Стэнли. Клуб выбил «Колорадо» (4−0, 2:1 в четвертом матче) в финале Западной конференции.

Для 67-летнего специалиста это будет второй финал плей-офф НХЛ в карьере. В 2004 году он выиграл трофей вместе с «Тампой», в финале победившей «Калгари» (4−3).

Он возглавил «Вегас» за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, сменив Брюса Кэссиди.

Под руководством Тортореллы «Голден Найтс» завершили регулярку на первом месте в Тихоокеанском дивизионе, а в первых двух раундах плей-офф выбили «Юту» (4−2) и «Анахайм» (4−2).

Отметим, что в этом сезоне Джон входил в тренерский штаб сборной США, выигравшей Олимпиаду-2026 в Италии.