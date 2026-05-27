«Колорадо» проиграл серию плей-офф со счетом 0−4 в 4-й раз в истории франшизы. В финале конференции — во 2-й

Поражение в серии плей-офф НХЛ со счетом 0−4 стало четвертым в истории «Эвеланш» и «Квебек Нордикс».
«Северяне» в 1982 году уступили «Айлендерс» с сухим счетом в финале конференции.
После переезда франшизы в Денвер таких поражений было два. Оба раза они случились во втором раунде — в 2006-м (от «Анахайма») и 2008-м (от «Детройта»).
Отметим, что в 1986 году «Нордикс» проиграли всухую серию первого раунда «Хартфорду» (0−3), но она проходила в формате до 3 побед.
Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр».