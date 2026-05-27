Барбашев вышел в финал Кубка Стэнли в 3-й раз в карьере, для Дорофеева он будет 1-м. Иван выигрывал трофей с «Сент-Луисом» и «Вегасом»

В составе «Голден Найтс» выступают два российских хоккеиста — форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
Для 30-летнего Барбашева выход в финал стал третьим в карьере. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом».
В текущем плей-офф НХЛ у нападающего 12 (5+7) очков в 16 играх при полезности «+4» и 83 силовых приемах (1-й показатель среди игроков всех команд).
Для 25-летнего Дорофеева финал станет первым в карьере. В чемпионском для клуба из Невады сезоне-2022/23 он провел 18 матчей в регулярке, но в плей-офф не сыграл ни разу.
В текущем плей-офф НХЛ у нападающего 14 (10+4) очков в 16 играх при полезности «+5».