Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Барбашев вышел в финал Кубка Стэнли в 3-й раз в карьере, для Дорофеева он будет 1-м. Иван выигрывал трофей с «Сент-Луисом» и «Вегасом»

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли-2026, выбив «Колорадо» (4−0 в финале Западной конференции, 2:1 в четвертом матче).

В составе «Голден Найтс» выступают два российских хоккеиста — форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

Для 30-летнего Барбашева выход в финал стал третьим в карьере. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом».

В текущем плей-офф НХЛ у нападающего 12 (5+7) очков в 16 играх при полезности «+4» и 83 силовых приемах (1-й показатель среди игроков всех команд).

Для 25-летнего Дорофеева финал станет первым в карьере. В чемпионском для клуба из Невады сезоне-2022/23 он провел 18 матчей в регулярке, но в плей-офф не сыграл ни разу.

В текущем плей-офф НХЛ у нападающего 14 (10+4) очков в 16 играх при полезности «+5».