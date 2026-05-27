Маккиннон набрал 0+2 в 4 матчах серии с «Вегасом». Форвард «Колорадо» сыграл 22:10 в 4-й игре, несмотря на травму колена, полученную в 3-й

30-летний канадец вышел на лед, несмотря на травму колена, полученную в третьей игре серии.
Маккиннон отыграл 22 минуты 10 секунд (больше всех среди форвардов «Эвеланш») и завершил встречу без набранных очков при полезности «+1».
В 4 играх серии у него 2 (0+2) балла. В целом в плей-офф лучший снайпер регулярки (53 шайбы в 80 играх) набрал 15 (7+8) очков в 13 матчах при «+5».
Маккиннон о финале Запада с «Вегасом»: «Не могу представить, что серия окажется короткой. Мы готовы к тому, что будет 7 игр».