Капитан «Вегаса» Стоун о 4−0 в серии с «Колорадо»: «Мы сами очень удивлены. Но наша стабильность и воля к победе были потрясающими с самого начала плей-офф»

«Голден Найтс» вышли в главный финал, где сыграют с победителем серии «Каролина» — «Монреаль» (2−1 после трех игр).
"В сезоне из 82 игр трудности неизбежны. Думаю, они помогли нам достичь того, чего мы достигли сейчас. Мы никогда не сдавались, особенно в играх плей-офф.
Мы уступали в счете, но всегда находили способ отыграться. Послушайте, сейчас мы сами удивлены тому, что выиграли у них 4 матча подряд. Но наша стабильность и воля к победе были потрясающими с самого начала плей-офф", — сказал Стоун.