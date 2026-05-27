28.05
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
Малкин — 84-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Стэмкос — 81-й, Пойнт — 83-й, Кемпе — 85-й, Томас — 90-й

The Hockey News продолжил публиковать рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Журналисты использовали следующие критерии.

— текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;

— перспективы игроков не учитываются — только актуальный уровень;

— зарплата также не влияет на место в списке.

Места с 90-го по 81-е распределены следующим образом:

90 (79). н Роберт Томас, «Сент-Луис»;

89 (-). н Брок Нелсон, «Колорадо»;

88 (94). н Энтони Сирелли, «Тампа-Бэй»;

87 (-). н Бо Хорват, «Айлендерс»;

86 (70). н Трэвис Конекны, «Филадельфия»;

85 (75). н Адриан Кемпе, «Лос-Анджелес»;

84 (-). н. Евгений Малкин, «Питтсбург»;

83 (36). н Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй»;

82 (85). в Зак Хайман, «Эдмонтон»;

81 (-). н Стивен Стэмкос, «Нэшвилл».

Примечание: в скобках — место в прошлогоднем рейтинге.

Дорофеев — 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов — 95-й, Так — 97-й, Эрик Карлссон — 98-й, Рэддиш — 100-й.

