Малкин — 84-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Стэмкос — 81-й, Пойнт — 83-й, Кемпе — 85-й, Томас — 90-й

— текущий сезон наиболее важен, но последние два-три года также учитывались;
— перспективы игроков не учитываются — только актуальный уровень;
— зарплата также не влияет на место в списке.
Места с 90-го по 81-е распределены следующим образом:
90 (79). н Роберт Томас, «Сент-Луис»;
89 (-). н Брок Нелсон, «Колорадо»;
88 (94). н Энтони Сирелли, «Тампа-Бэй»;
87 (-). н Бо Хорват, «Айлендерс»;
86 (70). н Трэвис Конекны, «Филадельфия»;
85 (75). н Адриан Кемпе, «Лос-Анджелес»;
84 (-). н. Евгений Малкин, «Питтсбург»;
83 (36). н Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй»;
82 (85). в Зак Хайман, «Эдмонтон»;
81 (-). н Стивен Стэмкос, «Нэшвилл».
Примечание: в скобках — место в прошлогоднем рейтинге.
Дорофеев — 91-й в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии The Hockey News. Проворов — 95-й, Так — 97-й, Эрик Карлссон — 98-й, Рэддиш — 100-й.