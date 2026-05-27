Фетисов о новом контракте Малкина: «Евгений еще может попылить, он умеет все в хоккее. Без таких игроков сложно нацелить молодежь на большие результаты»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал продление контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

"Евгений — один из самых выдающихся хоккеистов современности, которые умеют все в этом виде спорта. Понятно, что такие игроки важны для команды.

«Питтсбург», думаю, уже принял решение о возможных усилениях, но без таких игроков, как Малкин, сложно молодежь нацелить на большие результаты.

Евгений, однозначно, еще может попылить. Он физически одаренный, дисциплинированный спортсмен", — сказал Фетисов.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, в плей-офф у него 2+1 за 6 игр.

Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один».

