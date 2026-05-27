Плющев о том, что «Питтсбург» продлил контракт с Малкиным: «Значит, считают, что он может помочь команде, мотивировать их. Он опытный игрок, мастер, молодые к нему прислушиваются»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал продление контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

"Есть мнение Жени, есть условия, которые он принял, и также есть решение руководства. Если они продлили с ним контракт, значит, считают, что он может помочь команде, мотивировать их, все-таки он опытный игрок, мастер, и молодые к нему прислушиваются.

Но что будет дальше, говорить сложно. Хоккей — игра контактная, всякое может быть. Вспомните, Овечкин начал сезон сразу c травм. Поэтому далее он сам будет принимать решение относительно своей карьеры, он давно уже не мальчик, не юноша и даже не мужчина, которому требуются советы со стороны", — сказал Плющев.

Малкин остается в «Питтсбурге»! Может заработать до 9 млн в год.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше