Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.20
П2
2.08
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.90
П2
5.10
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.72
П2
4.00
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Овечкин о реакции на его рекорд: «Это был важный момент для нашей страны. Русский человек, который вырос в России, в Москве, в динамовской школе»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу FONtour высказался о том, что стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах.

Источник: Спортс‘’

В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. Сейчас в активе Овечкина 929 шайб в регулярках.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

— За тебя вся страна переживала, все ждали. Настолько это трогательно было, это вообще просто.

— Это не то, что трогательно, это был важный момент для нашей страны. Русский человек, который вырос в России, в Москве, в динамовской школе. Я все потихонечку, потихонечку, потихонечку.

В НХЛ быть первым игроком… Это для меня, для моего отца, царство ему небесное, для моего брата, для моей мамы, для моей супруги, для Настиного папы, для моих детей… Мои дети сейчас не понимают, что произошло. А потом уже со временем они будут понимать, они будут осознавать, что вообще их папа сделал, — сказал Овечкин.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше