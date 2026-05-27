Овечкин о реакции на его рекорд: «Это был важный момент для нашей страны. Русский человек, который вырос в России, в Москве, в динамовской школе»

В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. Сейчас в активе Овечкина 929 шайб в регулярках.
С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).
— За тебя вся страна переживала, все ждали. Настолько это трогательно было, это вообще просто.
— Это не то, что трогательно, это был важный момент для нашей страны. Русский человек, который вырос в России, в Москве, в динамовской школе. Я все потихонечку, потихонечку, потихонечку.
В НХЛ быть первым игроком… Это для меня, для моего отца, царство ему небесное, для моего брата, для моей мамы, для моей супруги, для Настиного папы, для моих детей… Мои дети сейчас не понимают, что произошло. А потом уже со временем они будут понимать, они будут осознавать, что вообще их папа сделал, — сказал Овечкин.