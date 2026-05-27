Овечкин о реакции на его рекорд: «Это был важный момент для нашей страны. Русский человек, который вырос в России, в Москве, в динамовской школе»

В НХЛ быть первым игроком… Это для меня, для моего отца, царство ему небесное, для моего брата, для моей мамы, для моей супруги, для Настиного папы, для моих детей… Мои дети сейчас не понимают, что произошло. А потом уже со временем они будут понимать, они будут осознавать, что вообще их папа сделал, — сказал Овечкин.