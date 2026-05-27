Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.20
П2
2.08
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.90
П2
5.10
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.72
П2
4.00
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Величкин о Малкине: «На год продлил контракт с “Питтсбургом” — значит, хочет сезончик поиграть и завершить карьеру. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми маль

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о продлении контракта нападающего Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

— Не удивлен, что Малкин продлил контракт с «Питтсбургом». Если ему дают такую возможность, Женя не отказывается. Наверное, это продление логично.

На год продлил контракт — значит, хочет сезончик поиграть и завершить карьеру. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми мальчишками, думаю, смысла никакого нет.

— Думаете, что ближайший сезон для Малкина будет последним в карьере?

— Если он пройдет этот сезон нормально, без травм, может быть, он еще поиграет. Но шансы на возвращение в Россию все меньше и меньше, — сказал Величкин.

В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.

Малкин остается в «Питтсбурге»! Может заработать до 9 млн в год.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше