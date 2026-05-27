Величкин о Малкине: «На год продлил контракт с “Питтсбургом” — значит, хочет сезончик поиграть и завершить карьеру. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми маль

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.
— Не удивлен, что Малкин продлил контракт с «Питтсбургом». Если ему дают такую возможность, Женя не отказывается. Наверное, это продление логично.
На год продлил контракт — значит, хочет сезончик поиграть и завершить карьеру. Сейчас приезжать в Россию, соревноваться на наших скоростях с молодыми мальчишками, думаю, смысла никакого нет.
— Думаете, что ближайший сезон для Малкина будет последним в карьере?
— Если он пройдет этот сезон нормально, без травм, может быть, он еще поиграет. Но шансы на возвращение в Россию все меньше и меньше, — сказал Величкин.
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.
