Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.11
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.60
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.72
П2
4.10
Хоккей. Чемпионат мира
28.05
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.21
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Игорь Гришин: «Макса Федотова не считаю сбитым летчиком. Он еще совсем молодой. Было видно, что у него есть желание проявить себя в “Нефтехимике”, вернуться на тот уровень, который у него когда-то&

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился мнением о Дамире Жафярове и Максиме Федотове.

Источник: Спортс‘’

— В «Нефтехимике» есть игроки, которые рассчитывали на реанимацию своей карьеры: Федотов, Жафяров, Артамонов. Какие впечатления от работы с ними?

— Приглашение в команду Дамира было моей инициативой. Я еще в прошлом сезоне созванивался с ним. Давно и хорошо его знаю. Также понимаю, что он игрок того уровня и плана команды, которой я руковожу. Наш тренерский штаб очень рад, что он перешел в «Нефтехимик» и ему удалось провести хороший сезон. В этом есть заслуга как самого Дамира, так и наша.

Макса Федотова я не считаю сбитым летчиком. Удивлен, что пресса так его оценивает. Он ведь еще совсем молодой. В моем понимании Макс не подходит под это определение. Было видно, что у него есть желание проявить себя в «Нефтехимике» и вернуться на тот уровень, который у него когда-то был.

К сожалению, по ходу серии с «Авангардом» он получил повреждение, и для нашей команды это стало весомой потерей, особенно в плане созидания. Когда появилась возможность пригласить Федотова в «Нефтехимик», мы очень быстро среагировали и не упустили этот шанс, — сказал Гришин.