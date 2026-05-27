Игорь Гришин: «Макса Федотова не считаю сбитым летчиком. Он еще совсем молодой. Было видно, что у него есть желание проявить себя в “Нефтехимике”, вернуться на тот уровень, который у него когда-то&

— В «Нефтехимике» есть игроки, которые рассчитывали на реанимацию своей карьеры: Федотов, Жафяров, Артамонов. Какие впечатления от работы с ними?
— Приглашение в команду Дамира было моей инициативой. Я еще в прошлом сезоне созванивался с ним. Давно и хорошо его знаю. Также понимаю, что он игрок того уровня и плана команды, которой я руковожу. Наш тренерский штаб очень рад, что он перешел в «Нефтехимик» и ему удалось провести хороший сезон. В этом есть заслуга как самого Дамира, так и наша.
Макса Федотова я не считаю сбитым летчиком. Удивлен, что пресса так его оценивает. Он ведь еще совсем молодой. В моем понимании Макс не подходит под это определение. Было видно, что у него есть желание проявить себя в «Нефтехимике» и вернуться на тот уровень, который у него когда-то был.
К сожалению, по ходу серии с «Авангардом» он получил повреждение, и для нашей команды это стало весомой потерей, особенно в плане созидания. Когда появилась возможность пригласить Федотова в «Нефтехимик», мы очень быстро среагировали и не упустили этот шанс, — сказал Гришин.