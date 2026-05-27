Губерниев о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — один из любимых моих хоккеистов, он великолепен. Если есть силы, играть надо в НХЛ»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что форвард Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

— Как вы восприняли то, что Малкин остался в «Питтсбурге»?

— Ну и прекрасно. Женя — один из любимых моих хоккеистов, и я симпатизирую «Питтсбургу» потому, что там играет Малкин.

Женя — великолепен. Дай бог ему здоровья, и он еще один-другой-третий сезон поиграет в лиге и порадует всех нас.

— А его ждали в КХЛ, в «Металлурге»…

— Если есть силы, играть надо в НХЛ. И не нужно объяснять почему. Пока Малкин в расцвете, а я считаю, что у него по-прежнему расцвет, он будет играть в НХЛ, — сказал Губерниев.

Малкин остается в «Питтсбурге»! Может заработать до 9 млн в год.

