Губерниев о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — один из любимых моих хоккеистов, он великолепен. Если есть силы, играть надо в НХЛ»

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.
— Как вы восприняли то, что Малкин остался в «Питтсбурге»?
— Ну и прекрасно. Женя — один из любимых моих хоккеистов, и я симпатизирую «Питтсбургу» потому, что там играет Малкин.
Женя — великолепен. Дай бог ему здоровья, и он еще один-другой-третий сезон поиграет в лиге и порадует всех нас.
— А его ждали в КХЛ, в «Металлурге»…
— Если есть силы, играть надо в НХЛ. И не нужно объяснять почему. Пока Малкин в расцвете, а я считаю, что у него по-прежнему расцвет, он будет играть в НХЛ, — сказал Губерниев.
