Роман Ротенберг: «Фигурное катание для девочки, для мальчика хоккей — лучшие виды спорта, думаю, Потому что это все в одном, и баланс нужен, и координация, и чувство ритма»

— Меня очень волнует момент, связанный с пятью-шестидневными тренировками пацанов по пять-шесть лет. Не кажется тебе, что это слишком много для них? Ну вот тебе как к отцу. Я сейчас не просто как специалист. Я, наверное, второго человека не знаю, который живет хоккеем, кроме тебя. Вот десятилетний твой родной человек начал кататься во сколько? В пять лет?
— Я поставил его на коньки где-то в два с половиной года.
— Не рано?
— Ну, в игровой форме просто. Он там больше ползал по льду. Ну, то есть коньки были, но это была чисто вот игра. Сам с ним возился, когда была возможность. Тогда я еще работал главным тренером в КХЛ, и когда я приезжал, были выходные, я старался всегда с сыном выйти. И также с дочкой.
Я считаю, что вот вообще фигурное катание для девочки, для мальчика хоккей — это, я думаю, лучшие виды спорта. Потому что это все в одном, тут и баланс нужен, и координация, и чувство ритма, чувство дистанции. Это великий вид спорта. Это игровое мышление, потому что голова должна работать как компьютер.
И для детей, я думаю, это очень важно для развития. Я против форсирования. Я против каких-то тренировок подряд. Я всегда был за то, чтобы, особенно когда было еще пять лет, у них было тренировка-выходной, тренировка-выходной. В таком режиме, — сказал Ротенберг.