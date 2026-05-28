Крикунов о том, останется ли Овечкин в НХЛ: «Может, наверное, еще. Клуб на нем зарабатывает. Он бьет рекорды — люди идут, всем интересно смотреть это, там умеют делать шоу»

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
— Верите, что Овечкин останется в НХЛ?
— Может, наверное, еще. Клуб сейчас на нем зарабатывает.
Он бьет рекорды — люди идут, всем интересно смотреть это. Там же умеют делать шоу, — сказал Крикунов.
В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. Сейчас в активе Овечкина 929 шайб в регулярках.
С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).