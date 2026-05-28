Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.09
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.27
П2
5.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.76
П2
6.51
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.72
П2
4.05
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.21
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Крикунов о том, останется ли Овечкин в НХЛ: «Может, наверное, еще. Клуб на нем зарабатывает. Он бьет рекорды — люди идут, всем интересно смотреть это, там умеют делать шоу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

— Верите, что Овечкин останется в НХЛ?

— Может, наверное, еще. Клуб сейчас на нем зарабатывает.

Он бьет рекорды — люди идут, всем интересно смотреть это. Там же умеют делать шоу, — сказал Крикунов.

В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. Сейчас в активе Овечкина 929 шайб в регулярках.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше