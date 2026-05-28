Ротенберг сообщил, что на базе «Атланта» будет создана академия «Красная Машина». Команда получит название «Красная Машина Атлант»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что на базе школы «Атланта» будет создана академия «Красная Машина».

Источник: Спортс‘’

«Московская область станет одним из ведущих центров развития детско-юношеского хоккея Успешные результаты по итогам года совместной работы Правительства Московской области, Минспорта Подмосковья и академии “Красная Машина Юниор” доказывают, что этот проект нужно масштабировать.

Поэтому, исполняя поручения президента России, благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву мы создаем единую вертикаль подготовки хоккеистов в регионе — от детской школы до Молодежной хоккейной лиги.

На базе двух подмосковных школ — «Атлант» и «Красная Машина Юниор» — будет создана академия «Красная Машина». Уже со следующего сезона они начнут выступать под единым брендом.

Команда из Мытищ получит название «Красная Машина Атлант», а школа в Красногорске сохранит название «Красная Машина Юниор».

Обе организации будут работать по единой системе на базе национальной программы развития хоккея «Красная Машина», внедряя современные хоккейные методики, увеличивая объём тренировок и игр, используя научный подход к ОФП, а также уделять внимание гармоничному развитию воспитанников, образованию, патриотическому воспитанию и развитию когнитивных способностей. Таким образом, Академия объединит более 1000 воспитанников.

Отдельно важно отметить, что занятия будут проходить на бесплатной основе. Также воспитанники будут обеспечены всем необходимым для занятий хоккеем.

В Красногорске, на базе арены «Красная Машина Красногорск», будет создан кластер для средних и старших возрастов академии. В него войдут полноценный интернат, качественное питание, общеобразовательная школа и дополнительные занятия по другим видам спорта.

Уникальная инфраструктура арены позволит создать один из сильнейших хоккейных центров Московского региона и даст дополнительные возможности для развития юных хоккеистов всей области.

В рамках проекта создается команда Российской хоккейной лиги «Красная Машина Академия». Ее задача — дать выпускникам школ дополнительные возможности для перехода на профессиональный уровень, обеспечивая плавный переход из юношеского в молодежный хоккей.

Вершиной системы станут существующие команды МХЛ. «Красная Машина Юниор» даст возможность быстрого старта и получения опыта в ведущей молодёжной лиге страны. Флагманом новой системы станет «Красная Машина Атлант», которая базируется в Мытищах.

Команда будет нацелена на высокий результат, подготовку игроков для юниорских и молодежных сборных страны, а также формирование резерва для клубов-партнёров из профессиональных лиг", — написал Роман Ротенберг.