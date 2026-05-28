Форвард «Анахайма» Мактавиш интересен клубам НХЛ. Контракт форварда — до 2031 года с зарплатой 7 млн долларов за сезон

Контракт 23-летнего канадца и «Дакс» с зарплатой 7 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.
Некоторые команды считают Мактавиша идеальным игроком, которому нужна перезагрузка. Тем не менее «Анахайм» не обменяет хоккеиста, если только какая-нибудь команда не проявит к нему существенную активность.
В этом сезоне форвард набрал 41 (17+24) балл при полезности «минус 15» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков при полезности «плюс 1» в 10 играх.