Хартли о «Локомотиве»: «Никитин создал команду-победителя. Моя задача была не сломать и осторожно добавить свое. Мы сделали еще один шаг вперед»

Ярославский клуб под руководством канадского специалиста выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ.
— Вас смущает, что после вашей победы все равно многие вспоминают Игоря Никитина?
— Игорь проделал фантастическую работу за четыре года в «Локомотиве». Он создал настоящую команду-победителя, команду с характером. И команду-семью.
Я прекрасно понимал, что моя задача — не сломать то, что сделано моим предшественником, и осторожно добавить свое. Мне кажется, у нас это получилось. Мы сделали еще один шаг вперед.
Я очень рад, что поработал в этой команде с такими парнями, как Александр Радулов, Максим Шалунов, Егор Сурин, Даниил Исаев и многие другие, включая многочисленную молодежь.
Это команда с характером, которая всегда бьется до конца и верит в победу. У нас в сезоне что-то могло не получаться, но мы старались постоянно на максимуме быть на льду и не сдаваться.
И вы могли это видеть по серии с «Авангардом» в полуфинале, когда мы были на грани вылета, но использовали малейший шанс спастись и перевернули противостояние, — сказал Боб Хартли.