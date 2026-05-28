Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.31
П2
5.49
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.10
П2
7.31
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.67
П2
4.05
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2

Хартли о «Локомотиве»: «Никитин создал команду-победителя. Моя задача была не сломать и осторожно добавить свое. Мы сделали еще один шаг вперед»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал высказывания о влиянии Игоря Никитина на команду.

Источник: Спортс‘’

Ярославский клуб под руководством канадского специалиста выиграл Кубок Гагарина в прошедшем сезоне КХЛ.

— Вас смущает, что после вашей победы все равно многие вспоминают Игоря Никитина?

— Игорь проделал фантастическую работу за четыре года в «Локомотиве». Он создал настоящую команду-победителя, команду с характером. И команду-семью.

Я прекрасно понимал, что моя задача — не сломать то, что сделано моим предшественником, и осторожно добавить свое. Мне кажется, у нас это получилось. Мы сделали еще один шаг вперед.

Я очень рад, что поработал в этой команде с такими парнями, как Александр Радулов, Максим Шалунов, Егор Сурин, Даниил Исаев и многие другие, включая многочисленную молодежь.

Это команда с характером, которая всегда бьется до конца и верит в победу. У нас в сезоне что-то могло не получаться, но мы старались постоянно на максимуме быть на льду и не сдаваться.

И вы могли это видеть по серии с «Авангардом» в полуфинале, когда мы были на грани вылета, но использовали малейший шанс спастись и перевернули противостояние, — сказал Боб Хартли.