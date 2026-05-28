СКА выменяет Аймурзина у «Северстали» за 100 млн рублей и 19-летних Графа и Гусева («СЭ»)

Граф провел 7 матчей за СКА-ВМФ в ВХЛ, не отметившись результативными действиями. В МХЛ за СКА-1946 он записал в свой актив 42 (16+26) очка в 38 матчах. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 4 играх.