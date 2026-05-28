СКА выменяет Аймурзина у «Северстали» за 100 млн рублей и 19-летних Графа и Гусева («СЭ»)

Взамен череповецкий клуб получит 19-летнего защитника Максима Гусева, 19-летнего нападающего Егора Графа и 100 миллионов рублей.
В прошедшем сезоне Аймурзин набрал 43 (14+29) очка в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 5 играх.
Гусев в прошлом сезоне выступал за СКА-1946 в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге. В его активе 34 (8+26) очка в 58 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 1 (1+0) балл в 5 играх.
Граф провел 7 матчей за СКА-ВМФ в ВХЛ, не отметившись результативными действиями. В МХЛ за СКА-1946 он записал в свой актив 42 (16+26) очка в 38 матчах. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в 4 играх.