Лед тронулся. Россия сделала большой шаг на пути к возвращению на международную арену

Сенсация с жирным знаком «плюс» пришла откуда не ждали. Дисциплинарный совет ИИХФ в ответ на обращение со стороны ФХР аннулировал решение Совета ИИХФ, датированное 21 января 2026 года, не допускать сборные России до международных соревнований в сезоне 2026/2027 по соображениям обеспечения безопасности. Об этом сообщили министр спорта Михаил Дегтярев и Федерация хоккея России. После настолько оптимистичного вердикта впору вспомнить нетленную классику: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Это еще не повод для безудержной радости, а лишь окончательное понимание, что международная изоляция не может быть бессрочной.
Удобная формулировка со словом «безопасность», которой долгое время прикрывались высокие хоккейные чинуши, больше в юридическом поле не работает. Со стороны кажется, что представители международной федерации высекли сами себя. Отыскать явную причину для такого поворота непросто, поэтому приходится больше строить предположения. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. Определенный сигнал относительно возможных перемен получен.
Внутри самой ИИХФ изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. Но острота политического момента и неуступчивая позиция нескольких влиятельных персон имели решающее значение на протяжении нескольких лет. Многим чиновникам, представляющим национальные федерации, возвращение российской и белорусской сборных не с руки в плане спортивных результатов. Потихоньку ситуация меняется. Это заметно даже в заявлениях больших политиков относительно будущего взаимодействия с Россией. Сторонам все равно придется искать точки соприкосновения и о чем-то договариваться. В спорте этот неизбежный процесс уже активирован.
Послабления в других видах дисциплинах — следствие кулуарной работы отечественных представителей. В хоккее оппозиция сильна, поэтому надо уметь ждать и, вспоминая знаменитую цитату бывшего главы ИИХФ и большого друга России Рене Фазеля, не лезть напролом, а идти «тихо-тихо». Изначально было очевидно, что путь к возвращению России на международную сцену окажется сложным. В долгосрочном плане процесс реинтеграции неизбежен в силу как экономических, так и чисто спортивных причин. Ускорить его непросто. Однако теперь важный шаг сделан. Российские функционеры активно контактируют с большими хоккейными боссами. Раньше и такого не было. Значит, теперь стоит как минимум ждать продолжения истории.