Лед тронулся. Россия сделала большой шаг на пути к возвращению на международную арену

Послабления в других видах дисциплинах — следствие кулуарной работы отечественных представителей. В хоккее оппозиция сильна, поэтому надо уметь ждать и, вспоминая знаменитую цитату бывшего главы ИИХФ и большого друга России Рене Фазеля, не лезть напролом, а идти «тихо-тихо». Изначально было очевидно, что путь к возвращению России на международную сцену окажется сложным. В долгосрочном плане процесс реинтеграции неизбежен в силу как экономических, так и чисто спортивных причин. Ускорить его непросто. Однако теперь важный шаг сделан. Российские функционеры активно контактируют с большими хоккейными боссами. Раньше и такого не было. Значит, теперь стоит как минимум ждать продолжения истории.