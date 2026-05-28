Лед тронулся. Россия сделала большой шаг на пути к возвращению на международную арену

Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение международной федерации не допускать сборные России до соревнований в следующем сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Сенсация с жирным знаком «плюс» пришла откуда не ждали. Дисциплинарный совет ИИХФ в ответ на обращение со стороны ФХР аннулировал решение Совета ИИХФ, датированное 21 января 2026 года, не допускать сборные России до международных соревнований в сезоне 2026/2027 по соображениям обеспечения безопасности. Об этом сообщили министр спорта Михаил Дегтярев и Федерация хоккея России. После настолько оптимистичного вердикта впору вспомнить нетленную классику: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Это еще не повод для безудержной радости, а лишь окончательное понимание, что международная изоляция не может быть бессрочной.

Удобная формулировка со словом «безопасность», которой долгое время прикрывались высокие хоккейные чинуши, больше в юридическом поле не работает. Со стороны кажется, что представители международной федерации высекли сами себя. Отыскать явную причину для такого поворота непросто, поэтому приходится больше строить предположения. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. Определенный сигнал относительно возможных перемен получен.

Источник: Dennis Pajot/Getty Images

Внутри самой ИИХФ изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. Но острота политического момента и неуступчивая позиция нескольких влиятельных персон имели решающее значение на протяжении нескольких лет. Многим чиновникам, представляющим национальные федерации, возвращение российской и белорусской сборных не с руки в плане спортивных результатов. Потихоньку ситуация меняется. Это заметно даже в заявлениях больших политиков относительно будущего взаимодействия с Россией. Сторонам все равно придется искать точки соприкосновения и о чем-то договариваться. В спорте этот неизбежный процесс уже активирован.

Послабления в других видах дисциплинах — следствие кулуарной работы отечественных представителей. В хоккее оппозиция сильна, поэтому надо уметь ждать и, вспоминая знаменитую цитату бывшего главы ИИХФ и большого друга России Рене Фазеля, не лезть напролом, а идти «тихо-тихо». Изначально было очевидно, что путь к возвращению России на международную сцену окажется сложным. В долгосрочном плане процесс реинтеграции неизбежен в силу как экономических, так и чисто спортивных причин. Ускорить его непросто. Однако теперь важный шаг сделан. Российские функционеры активно контактируют с большими хоккейными боссами. Раньше и такого не было. Значит, теперь стоит как минимум ждать продолжения истории.