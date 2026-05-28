Журналист Йохе о продлении Малкина: «Ему будет 40 лет к старту следующего сезона, Кросби и Летангу — по 39, Карлссону — 36. Как потолок “Питтсбурга” может стать выше?»

Журналист The Athletic Джош Йохе прокомментировал продление контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом». Новое соглашение рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

Источник: Спортс‘’

В минувшем регулярном чемпионате российский форвард набрал 61 (19+42) очко в 56 матчах, в плей-офф у него 2+1 за 6 игр.

"К началу следующего сезона Кросби будет 39 лет, Малкину — 40, Летангу — 39, Карлссону — 36.

Я не говорю, что не следовало возвращать Малкина или что это плохая идея. Но как потолок «Питтсбурга» может стать выше в следующем сезоне? Сергей Мурашов может быть суперзвездой, но он все еще будет вратарем-новичком. И как бы хорош ни был Малкин в текущем сезоне, можем ли мы ожидать от него повторения? Кажется, это маловероятно.

Летанг в прошлом сезоне играл плохо. В большинстве матчей он был слабым звеном, несмотря на его игру в последних трех играх плей-офф. Неужели он вдруг станет лучше в 39?

Нет ничего плохого в возвращении Малкина. Я рад, что клуб это сделал. Хоккей — это развлечение, и Малкин, независимо от того, считаете ли вы его величайшим или 101-м величайшим игроком всех времен, бесспорно, один из самых зрелищных хоккеистов в истории НХЛ.

Замечательно, что Малкин вернулся, но Дубаса пригласили в «Питтсбург» для того, чтобы радовать болельщиков не контрактами, а Кубком Стэнли. Продление Малкина не вредит этим планам, но еще больше размывает долгосрочные перспективы", — сказано в сообщении.

