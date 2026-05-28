Каменский о смерти Клода Лемье: «Видел его в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы “Колорадо” в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым. Обидно, хороший игрок»

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли скончался в возрасте 60 лет.
«Я его видел полгода назад, в декабре, когда мы праздновали 30-летие победы “Колорадо” в Кубке Стэнли. Он был вполне здоровым, веселым, жил во Флориде. Общался он с Петером Форсбергом, у них были совместные планы, какой-то бизнес.
На здоровье он не жаловался, оно было у него больше, чем у всех нас вместе взятых. Обидно, хороший игрок, много полезного делал. Я узнаю, где его похоронят, и потом съезжу к нему на могилу.
Он играл против нас и в Кубке Канады, и в «Рандеву», был высокого уровня. Много не забивал, но был очень полезным для команды. Был таким противным по игре, мог забить, мог и ударить, боец по характеру. Его не любили за то, что он мог ударить исподтишка. Все помнят тот случай с Крисом Дрэйпером, когда он толкнул его на борт и буквально сломал ему лицо, после чего «Колорадо» и «Детройт» буквально воевали друг с другом в те годы", — сказал Каменский.
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье покончил с собой. Ему было 60 лет (TMZ Sports).