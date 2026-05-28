Радулов о том, хочет ли еще выступить за сборную России: «Да я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Им надо пожелать удачи»

39-летний нападающий «Локомотива», двукратный чемпион мира Александр Радулов высказался о решении Дисциплинарного совета ИИХФ аннулировать недопуск сборных России к соревнованиям сезона-2026/27 по соображениям безопасности.

Источник: Спортс‘’

Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

— Как вы отреагировали на то, что ИИХФ может снять ограничения со сборной России? Уже допустили белорусов.

— А, ну это здорово. Для нашего хоккея это будет круто.

— А вы сами не хотели бы еще выступить за сборную России?

— Да я уже все. Какая мне сборная? Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Я думаю, им надо пожелать удачи.

— В связке с Егором Суриным реально.

— Да хорош прикалываться! — сказал Радулов.