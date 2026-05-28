Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил недовольство результатами клуба в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

В прошедшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 68 матчах. В плей-офф клуб вылетел во втором раунде, проиграв «Авангарду» (1−4 в серии).

— В этом году ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (1−4). Как оцените сезон — первый после возвращения в клуб Игоря Никитина?

— Да плохо оценю сезон. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места. У нас безальтернативное желание побеждать — это наша философия. Поэтому оцениваю прошлый сезон и нашу общую работу плохо.

Мы проиграли и будем исправляться, меняться, усиливаться. Надеюсь, что у нас получится оправдать доверие, которое возложено на нас нашей головной компанией.

— А плюсы не найдете?

— Бесполезно искать плюсы, да и незачем. Плюс может быть один — Кубок над головой. Мы старались, пытались, но по факту прошедшего сезона видим свои ошибки, переработки, недоработки. Видим хоккеистов, с которыми ошиблись, которые не удовлетворили нас. Это все надо менять и регулировать, — сказал Есмантович.