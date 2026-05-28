Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать»

— В этом году ЦСКА занял четвертое место в Западной конференции, а во втором раунде Кубка Гагарина проиграл «Авангарду» (1−4). Как оцените сезон — первый после возвращения в клуб Игоря Никитина?
— Да плохо оценю сезон. Для ЦСКА не бывает ничего, кроме первого места. У нас безальтернативное желание побеждать — это наша философия. Поэтому оцениваю прошлый сезон и нашу общую работу плохо.
Мы проиграли и будем исправляться, меняться, усиливаться. Надеюсь, что у нас получится оправдать доверие, которое возложено на нас нашей головной компанией.
— А плюсы не найдете?
— Бесполезно искать плюсы, да и незачем. Плюс может быть один — Кубок над головой. Мы старались, пытались, но по факту прошедшего сезона видим свои ошибки, переработки, недоработки. Видим хоккеистов, с которыми ошиблись, которые не удовлетворили нас. Это все надо менять и регулировать, — сказал Есмантович.