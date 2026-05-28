Морозов об изменении структуры плей-офф: «Сможем увидеть различные пары во 2-м раунде. Восток может сыграть с Востоком, а Запад — с Западом. Это дает стимул клубам набирать больше очков»

Ранее стало известно, что большинство клубов проголосовали за новый способ формирования пар со 2-го раунда Кубка Гагарина — по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии.
"Изменили формат проведения второго этапа чемпионата. 16 из 22 клубов поддержали нашу идею. Она в том, что первый раунд пройдет по привычной схеме, а во втором все будут объединены в одну таблицу по итогам регулярного чемпионата.
Первая команда сыграет с последней, вторая — с предпоследней. И так будет на каждом новом этапе плей-офф. Мы сможем увидеть различные пары во втором раунде.
Моделировали их на примере прошедшего плей-офф. Восток может сыграть с Востоком, а Запад — с Западом. Это нововведение дает стимул клубам набирать больше очков«, — передает слова Морозова корреспондент Спортса»" Дарья Романова.