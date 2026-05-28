Хоккей. Чемпионат мира
3-й период
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о решении Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировать недопуск национальной команды к соревнованиям сезона-2026/27 по соображениям безопасности.

Источник: Спортс''

Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

— Как вы восприняли последние новости насчет допуска сборной России до международных турниров?

— Суперположительно. Надеюсь, что это только первый шаг, а дальше все будет двигаться быстрее.

— Все уже соскучились по международным турнирам?

— Однозначно. Представлять свою страну — это особый момент как для игрока, так и для тренера.

— Со сборной России был бы другой уровень чемпионата мира?

— Конечно, совершенно другой уровень. Мы это видим и по этому чемпионату мира. Там играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы.

Чемпионат начинает быть интересным только с полуфиналов, а так много матчей, в которых большая разница между сборными, — сказал Воробьев.