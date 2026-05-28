Воробьев о ЧМ-2026: «Играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы. Турнир начинает быть интересным только с полуфиналов»

Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.
— Как вы восприняли последние новости насчет допуска сборной России до международных турниров?
— Суперположительно. Надеюсь, что это только первый шаг, а дальше все будет двигаться быстрее.
— Все уже соскучились по международным турнирам?
— Однозначно. Представлять свою страну — это особый момент как для игрока, так и для тренера.
— Со сборной России был бы другой уровень чемпионата мира?
— Конечно, совершенно другой уровень. Мы это видим и по этому чемпионату мира. Там играют команды, которые не должны там выступать, если бы были россияне и белорусы.
Чемпионат начинает быть интересным только с полуфиналов, а так много матчей, в которых большая разница между сборными, — сказал Воробьев.