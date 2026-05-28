30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Есмантович о приобретении прав на Замулу: «Я лично принял это решение. У нас нет контракта с ним. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение выменять у «Торпедо» права на выступающего в НХЛ защитника Егора Замулу.

Источник: Спортс''

Замула начал сезон-2025/26 в «Филадельфии», за которую провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, сделав 1 передачу. После этого он перешел в «Коламбус» — 20 игр и 2 (0+2) очка.

Летом он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

— Вы приобрели права на Егора Замулу. ЦСКА будет не так просто выменивать права, не договорившись с игроком. Находитесь с ним в диалоге? Какова вероятность, что он все‑таки доедет до ЦСКА в это межсезонье?

— Я лично принял решение пойти на этот поступок. Замула пока не принял никакого решения, и у нас нет контракта с ним. Мы сделали ему предложение и ждем от него известий, касающихся прихода в ЦСКА.

Очень хотим, чтобы он пришел, но парень по-своему видит свое развитие, слушает на определенном уровне агента. Нужно немного времени, буквально две-три недели, чтобы он определился. Очень хотели бы, чтобы он был у нас, но не факт, что это может случиться, — сказал Есмантович.

Агент Замулы о переходе прав на игрока в КХЛ к ЦСКА: «Егор готовится играть в НХЛ, переговоров ни с кем нет».