Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Морозов про отмену Кубка Открытия: «Не все считают это мероприятие статусным, многие игроки не фотографируются с кубком. Если в будущем появится музей КХЛ, поместим его туда»

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о решении отменить Кубок Открытия.

Источник: Спортс''

Ранее лига объявила, что новый сезон стартует 5 сентября несколькими матчами.

"Не все считают это мероприятие статусным. Многие игроки не фотографируются с Кубком Открытия и даже не берут его.

Также команды подходят в разном состоянии к сезону. Поэтому не всегда заслуженно побеждают некоторые команды.

Плюс мы проводим Кубок Открытия обычно в субботу. Люди все лето ждут хоккей, поэтому логично в первый день дать им не один матч, а сразу несколько. Так мы и сделаем в следующем сезоне.

Кубок Открытия сохраним. Если в будущем появится музей КХЛ, то мы обязательно его туда поместим«, — передает слова Морозова корреспондент Спортса»" Дарья Романова.