Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг — сильный менеджер, под его руководством школа за 4 года с нуля добилась существенного прогресса. Настало время возрождать подмосковный хоккей»

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что на базе подмосковных школ «Атлант» и «Красная Машина Юниор» будет создана академия «Красная Машина».
«Видел новость, что хоккей в Московской области будет объединен под единым началом — академией “Красная Машина”. Считаю, это оправданный шаг. Регион за последнее время потерял множество команд, настало время возрождать подмосковный хоккей.
Роман Ротенберг — сильный менеджер, под его руководством школа за четыре года с нуля добилась существенного прогресса. Благодаря методикам и правильной работе тренеров воспитанники прогрессируют, играют на равных с лидерами чемпионата Москвы и выигрывают медали в чемпионате Московской области. Две команды в МХЛ, одна в РХЛ, школы, где больше 1000 детей.
Шикарная инфраструктура, большое количество льда. Два льда в Мытищах, два — в Красногорске, два — в подмосковной Опалихе, два — в Балашихе, два — в комплексе «Молодежка». Это 10 катков, наверняка есть еще! Уверен, через некоторое время при таком количестве детей, правильной работе тренерского состава среди воспитанников «Красной Машины» появятся будущие звезды", — сказал Терещенко.
