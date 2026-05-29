Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг — сильный менеджер, под его руководством школа за 4 года с нуля добилась существенного прогресса. Настало время возрождать подмосковный хоккей»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об академии «Красная Машина», которая объединит две школы в Московской области.

Источник: Спортс‘’

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что на базе подмосковных школ «Атлант» и «Красная Машина Юниор» будет создана академия «Красная Машина».

«Видел новость, что хоккей в Московской области будет объединен под единым началом — академией “Красная Машина”. Считаю, это оправданный шаг. Регион за последнее время потерял множество команд, настало время возрождать подмосковный хоккей.

Роман Ротенберг — сильный менеджер, под его руководством школа за четыре года с нуля добилась существенного прогресса. Благодаря методикам и правильной работе тренеров воспитанники прогрессируют, играют на равных с лидерами чемпионата Москвы и выигрывают медали в чемпионате Московской области. Две команды в МХЛ, одна в РХЛ, школы, где больше 1000 детей.

Шикарная инфраструктура, большое количество льда. Два льда в Мытищах, два — в Красногорске, два — в подмосковной Опалихе, два — в Балашихе, два — в комплексе «Молодежка». Это 10 катков, наверняка есть еще! Уверен, через некоторое время при таком количестве детей, правильной работе тренерского состава среди воспитанников «Красной Машины» появятся будущие звезды", — сказал Терещенко.

Ротенберг сообщил, что на базе «Атланта» будет создана академия «Красная Машина». Команда получит название «Красная Машина Атлант».