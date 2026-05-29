Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ — есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»

— Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?
— При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно — мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное — доверие, понимание, развитие.
Мы уговорили поработать с «Красной Армией» Михаила Деева — их тренера, который вел ребят с самого детства. Михаил для них как второй отец, и вместе с ним, а также с нашими ветеранами — Владиславом Третьяком, Борисом Михайловым и Сергеем Федоровым — мы убеждаем родителей и ребят не торопиться.
Есть примеры Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Никита Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы.
Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб, — сказал Есмантович.
