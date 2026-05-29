Матч-центр
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Есмантович о молодых игроках: «Не надо торопиться ехать в НХЛ — есть примеры Капризова, Сорокина и масса других. Да, есть Кучеров, но у нас появляются новые площадки и подходы»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что молодым российским хоккеистам не стоит торопиться уезжать в Северную Америку.

Источник: Спортс‘’

— Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?

— При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно — мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное — доверие, понимание, развитие.

Мы уговорили поработать с «Красной Армией» Михаила Деева — их тренера, который вел ребят с самого детства. Михаил для них как второй отец, и вместе с ним, а также с нашими ветеранами — Владиславом Третьяком, Борисом Михайловым и Сергеем Федоровым — мы убеждаем родителей и ребят не торопиться.

Есть примеры Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Никита Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы.

Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб, — сказал Есмантович.

Есмантович о сезоне ЦСКА: «Бесполезно искать плюсы. Видим свои недоработки, хоккеистов, с которыми ошиблись. Это все надо менять и регулировать».

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
