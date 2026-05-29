Рябыкин о Ливо в «Авангарде»: «Такие игроки — штучный товар. За Окулова тоже были опасения, но он смог раскрыться»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился мнением о возможном переходе Джоша Ливо в омский клуб.

Источник: Спортс‘’

— Омск планирует подписать снайпера Ливо. Сильный ход?

— Ливо раскрылся и побил рекорд Сергея Мозякина в «Салавате», где тренер Виктор Козлов нашел ему точное применение, максимально освободил от оборонительных действий.

Систему Уфы и «Авангарда» Ги Буше сложно сравнивать, в Омске более схематичный и жесткий хоккей. Нет уверенности, что он подойдет Ливо. Тем более что тот даже в системе «Трактора» весь этот сезон, скажем так, ностальгировал по Уфе.

С другой стороны уровень мастерства в КХЛ сегодня такой, что такие хоккеисты, как Ливо, — товар штучный. Они способны бить рекорды и за них на рынке идет жесткая борьба. Ну и есть пример Окулова — за него тоже были опасения, но в омской системе он смог раскрыться с новой стороны, — сказал Рябыкин.

В минувшей регулярке FONBET КХЛ 32-летний канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора», набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него 3+1 в 5 матчах.

Сопин о переходе Ливо в «Авангард»: «Дождемся июня, чтобы все было в рамках регламента».