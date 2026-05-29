Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
«Благодаря Дегтяреву — министру спорта и доктору юридических наук, в спорте наступательная юридическая позиция». Юрист Алексеев об отмене решения ИИХФ о бане России из-за безопасности

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев оценил решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/27 по соображениям безопасности.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

"Дисциплинарный совет ИИХФ — независимый юрисдикционный орган, решение которого обязательно в том числе и для самой ИИХФ.

Наиболее вероятно, что такое же решение быть априори не может. Будет какое‑то другое теперь. И здесь три основных варианта: самый лучший и маловероятный — полный допуск россиян на международные турниры; второй, половинчатый, — допуск в нейтральном статусе; третий — какой‑то бан на других основаниях. Скорее всего, примут прогрессивное решение. Но решать это Совету ИИХФ.

Такая наступательная юридическая позиция в целом в спорте осуществляется благодаря доктору юридических наук Михаилу Владимировичу Дегтяреву, министру спорта, президенту ОКР.

Это уже не первое решение в пользу нашего спорта, благодаря активности юридического сообщества РФ, которое поддерживается министром спорта", — сказал Алексеев.

Дмитрий Песков о возможном возвращении России на турниры ИИХФ: «Ощущения нет, но надежда есть».