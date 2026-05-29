«Благодаря Дегтяреву — министру спорта и доктору юридических наук, в спорте наступательная юридическая позиция». Юрист Алексеев об отмене решения ИИХФ о бане России из-за безопасности

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.
"Дисциплинарный совет ИИХФ — независимый юрисдикционный орган, решение которого обязательно в том числе и для самой ИИХФ.
Наиболее вероятно, что такое же решение быть априори не может. Будет какое‑то другое теперь. И здесь три основных варианта: самый лучший и маловероятный — полный допуск россиян на международные турниры; второй, половинчатый, — допуск в нейтральном статусе; третий — какой‑то бан на других основаниях. Скорее всего, примут прогрессивное решение. Но решать это Совету ИИХФ.
Такая наступательная юридическая позиция в целом в спорте осуществляется благодаря доктору юридических наук Михаилу Владимировичу Дегтяреву, министру спорта, президенту ОКР.
Это уже не первое решение в пользу нашего спорта, благодаря активности юридического сообщества РФ, которое поддерживается министром спорта", — сказал Алексеев.
Дмитрий Песков о возможном возвращении России на турниры ИИХФ: «Ощущения нет, но надежда есть».