«Автомобилист» о расторжении контракта с Да Костой: «Команда обновляется в соответствии со взглядами нового тренерского штаба»

36-летний француз провел в Екатеринбурге пять последних сезонов, но покинул клуб по обоюдному согласию сторон этой весной.
«Причиной расторжения контракта со Стефаном Да Костой является то, что производится обновление команды в соответствии со взглядами нового тренерского штаба», — сообщила пресс-служба «Автомобилиста».
Ранее команду возглавил Алексей Кудашов. В минувшем сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
Да Коста получил 15 млн рублей компенсации за расторжение контракта с «Автомобилистом» (Metaratings).