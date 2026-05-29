Шарипзянов опередил Анаса на 2 балла в голосовании за «Золотую клюшку» — 28:26. Впервые в КХЛ MVP регулярки стал защитник

Ее обладателем по итогам голосования клубов стал защитник «Авангарда» Дамира Шарипзянов. Он первый защитник в истории лиги, признанный MVP регулярки.
Итоги голосования по номинации «Золотая клюшка»:
28 — Шарипзянов Дамир, «Авангард»;
26 — Анас Сэм, «Динамо» Минск;
19 — Ткачев Владимир, «Металлург»;
11 — Канцеров Роман, «Металлург»;
10 — Радулов Александр, «Локомотив».
Шарипзянов в прошедшей регулярке установил новый бомбардирский рекорд среди защитников — 67 (23+44) очков в 66 матчах FONBET КХЛ.
Анас повторил рекорд лиги по очкам за регулярный чемпионат — 89 (32+57) баллов в 67 играх.
Исаев, Шарипзянов, Радулов, Миллер, Анас и Окулов вошли в символическую сборную сезона-2025/26.