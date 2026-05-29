Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.49
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2

Шарипзянов опередил Анаса на 2 балла в голосовании за «Золотую клюшку» — 28:26. Впервые в КХЛ MVP регулярки стал защитник

Вчера в КХЛ прошла церемония закрытия сезона. На ней вручались награды, включая приз самому ценному игроку регулярного чемпионата — «Золотая клюшка».

Источник: Спортс‘’

Ее обладателем по итогам голосования клубов стал защитник «Авангарда» Дамира Шарипзянов. Он первый защитник в истории лиги, признанный MVP регулярки.

Итоги голосования по номинации «Золотая клюшка»:

28 — Шарипзянов Дамир, «Авангард»;

26 — Анас Сэм, «Динамо» Минск;

19 — Ткачев Владимир, «Металлург»;

11 — Канцеров Роман, «Металлург»;

10 — Радулов Александр, «Локомотив».

Шарипзянов в прошедшей регулярке установил новый бомбардирский рекорд среди защитников — 67 (23+44) очков в 66 матчах FONBET КХЛ.

Анас повторил рекорд лиги по очкам за регулярный чемпионат — 89 (32+57) баллов в 67 играх.

Исаев, Шарипзянов, Радулов, Миллер, Анас и Окулов вошли в символическую сборную сезона-2025/26.