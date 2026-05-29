Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Кэссиди о запрете от «Вегаса» на переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Это расстраивает. Я хочу работать, но не могу, пока мне не разрешат»

Бывший главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал отказ от бывшего клуба дать разрешение на переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом».

«Голден Найтс» продолжат платить Кэссиди до истечения срока его контракта летом 2027 года. Тренер может отказаться от выплат, но все равно не получит право на ведение переговоров без разрешения «Вегаса».

«Честно говоря, это расстраивает. Я не могу расторгнуть договор и пойти работать, пока “Вегас” не даст мне разрешение, пока не истечет срок действия контракта.

Две команды обратились ко мне, это уже общеизвестно, и я хотел бы поговорить с ними. Я хочу работать, я хоккейный тренер«, — сказал Кэссиди на подкасте Spittin» Chiclets.

Генменеджер «Лос-Анджелеса» о запрете от «Вегаса» на переговоры с Кэссиди: «Команда имеет право решить, давать разрешение или нет. Нужно двигаться дальше».