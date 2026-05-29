Кэссиди о запрете от «Вегаса» на переговоры с «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом»: «Это расстраивает. Я хочу работать, но не могу, пока мне не разрешат»

«Голден Найтс» продолжат платить Кэссиди до истечения срока его контракта летом 2027 года. Тренер может отказаться от выплат, но все равно не получит право на ведение переговоров без разрешения «Вегаса».
«Честно говоря, это расстраивает. Я не могу расторгнуть договор и пойти работать, пока “Вегас” не даст мне разрешение, пока не истечет срок действия контракта.
Две команды обратились ко мне, это уже общеизвестно, и я хотел бы поговорить с ними. Я хочу работать, я хоккейный тренер«, — сказал Кэссиди на подкасте Spittin» Chiclets.
Генменеджер «Лос-Анджелеса» о запрете от «Вегаса» на переговоры с Кэссиди: «Команда имеет право решить, давать разрешение или нет. Нужно двигаться дальше».