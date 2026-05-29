Ротенберг об академии на 1000 детей в Московской области: «Похожие кластеры есть в Мичигане. Это шанс воспитать своих Овечкиных, Малкиных, Капризовых в Москве и области»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал создание академии «Красная Машина» в Московской области.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что она будет основана на базе двух подмосковных школ — «Атлант» (получит название «Красная Машина-Атлант») и «Красная Машина-Юниор».

— Правда, что в Московской области создается целый кластер по воспитанию юных хоккеистов?

— Это будет одна из самых крупных академий в России на 1000 детей. Бесплатные экипировка, лед, проживание, методики. Каждый ребенок мечтает обучаться в такой академии.

У нас будут две команды МХЛ: «Красная Машина‑Атлант» — это ребята постарше, претендующие на победу в Кубке Харламова, а также «Красная Машина‑Юниор», где играют талантливые ребята помладше со всей России.

Есть такие похожие кластеры в Мичигане. И в России тоже есть команды, которые хорошо работают с молодыми. И вот это шанс — в Москве и в Московской области воспитать своих Овечкиных, Малкиных, Капризовых. Будет проведена большая работа, и нужно трудиться ежедневно.

Вот я весь год сейчас работаю с детьми, а также в сборной России. Это очень интересно. У нас много одаренных ребят в стране. Просто нужно дать им возможность, чтобы раскрыться, — сказал Ротенберг.

Терещенко об академии «Красная Машина»: «Ротенберг — сильный менеджер, при нем школа за 4 года добилась существенного прогресса. Пора возрождать подмосковный хоккей».