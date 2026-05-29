Ротенберг об академии на 1000 детей в Московской области: «Похожие кластеры есть в Мичигане. Это шанс воспитать своих Овечкиных, Малкиных, Капризовых в Москве и области»

Ранее стало известно, что она будет основана на базе двух подмосковных школ — «Атлант» (получит название «Красная Машина-Атлант») и «Красная Машина-Юниор».
— Правда, что в Московской области создается целый кластер по воспитанию юных хоккеистов?
— Это будет одна из самых крупных академий в России на 1000 детей. Бесплатные экипировка, лед, проживание, методики. Каждый ребенок мечтает обучаться в такой академии.
У нас будут две команды МХЛ: «Красная Машина‑Атлант» — это ребята постарше, претендующие на победу в Кубке Харламова, а также «Красная Машина‑Юниор», где играют талантливые ребята помладше со всей России.
Есть такие похожие кластеры в Мичигане. И в России тоже есть команды, которые хорошо работают с молодыми. И вот это шанс — в Москве и в Московской области воспитать своих Овечкиных, Малкиных, Капризовых. Будет проведена большая работа, и нужно трудиться ежедневно.
Вот я весь год сейчас работаю с детьми, а также в сборной России. Это очень интересно. У нас много одаренных ребят в стране. Просто нужно дать им возможность, чтобы раскрыться, — сказал Ротенберг.
