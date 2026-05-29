Федерация хоккея Украины выступила против допуска Беларуси к ЮЧМ: «Ей и России не место в международном спорте»

"Федерация хоккея Украины решительно осуждает решение ИИХФ. Беларусь продолжает быть союзником России.
Для нас такая позиция ИИХФ недопустима. Мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения.
Повторюсь: этим странам не место в международном спорте любого уровня, начиная с юношеского и заканчивая взрослым", — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что сборная Беларуси сыграет на юниорском чемпионате мира-2027. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборные страны.