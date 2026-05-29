Депутат Свищев: «ИИХФ пора признать, что без России хоккей потерял в зрелищности и интриге. Вроде бы идет ЧМ, но зрительский интерес крайне низкий»

Ранее стало известно, что Дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.
"Юридическая работа дает свои плоды. Теперь ИИХФ будет по новой рассматривать вопрос возвращения сборной России по хоккею.
И здесь можно уже делиться практикой по допуску наших спортсменов в командных видах спорта. Где-то уже с флагом и гимном, где-то — пока в нейтральном статусе. Но никаких проблем, скандалов, вопросов по безопасности в этих видах спорта нет.
Глобально ИИХФ не за что будет зацепиться, чтобы продлевать отстранение, кроме возможных надуманных предлогов.
И им пора признать, что без нашей сборной хоккей потерял в зрелищности и интриге. Вроде бы сейчас идет чемпионат мира по хоккею. Но зрительский интерес крайне низкий.
Поэтому будем надеяться на здравый смысл", — сказал Дмитрий Свищев.