НХЛ недовольна, что «Чикаго» поместил Михеева на рынок для оценки следующего контракта форварда. Лига разослала меморандум во все клубы

Меморандум связан с действиями «Чикаго» в отношении Ильи Михеева. «Блэкхокс» поместили Михеева на рынок, предоставив ему право вести переговоры, и позволили игроку поговорить с другими командами, чтобы оценить, каким может быть его следующий контракт.
Ранее появилась информация, что «Блэкхокс» готовы обменять права на 31-летнего форварда, у которого истекает контракт с клубом с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год.
«Чикаго» поместил Михеева на рынок и рассматривал это так: «Хорошо, если он не найдет подходящее предложение или не найдет то предложение, которое ему понравится, тогда, может быть, он вернется, и мы сможем найти общий язык».
Проверьте свою стоимость и возвращайтесь, если не понравится то, что вы услышали. Лига разослала меморандум, в котором, по сути, говорится, что это недопустимо", — рассказал Эллиотт Фридман.
В этом сезоне Михеев набрал 36 (18+18) очков при полезности «плюс 2» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 17:26. Его статистику можно изучить по ссылке.