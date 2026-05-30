«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет и сыграет с «Вегасом»

В 2006-м «Харрикейнс» одолели «Эдмонтон» (4−3) в решающей серии, став чемпионами единственный раз.
В финале текущего розыгрыша плей-офф «Каролина» встретится с «Вегасом», который выбил «Колорадо» (4−0) в финале Запада.
«Каролина» обыграла «Монреаль» (4−1) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.
