Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года — 32 сезона подряд

«Монреаль» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» (1−4, 1:6 в пятом матче) в финале Восточной конференции.

Таким образом, вылетела последняя команда из Канады, принимавшая участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2026. Ранее выбыли «Оттава» (поражение от «Каролины» в первом раунде, 0−4) и «Эдмонтон» (поражение от «Анахайма» в первом раунде, 2−4).

Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года — тогда это удалось «Канадиенс», победившим в финале «Лос-Анджелес» (4−1).

Трофей достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд — в 2005 году трофей не разыгрывался из-за локаута. За это время канадские клубы проиграли 8 финалов.