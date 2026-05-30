Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года — 32 сезона подряд

Таким образом, вылетела последняя команда из Канады, принимавшая участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2026. Ранее выбыли «Оттава» (поражение от «Каролины» в первом раунде, 0−4) и «Эдмонтон» (поражение от «Анахайма» в первом раунде, 2−4).
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993 года — тогда это удалось «Канадиенс», победившим в финале «Лос-Анджелес» (4−1).
Трофей достанется клубу из США в 32-м сезоне подряд — в 2005 году трофей не разыгрывался из-за локаута. За это время канадские клубы проиграли 8 финалов.