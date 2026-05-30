Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.75
П2
15.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Игроки «Каролины» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2002 году касались — и проиграли в финале Кубка Стэнли, в 2006-м нет — и выиграли

«Каролина» вышла в финал Кубка Стэнли-2026, выбив «Монреаль» (4−1 в финале Восточной конференции, 2:1 в четвертом матче).

Игроки «Харрикейнс» во главе с капитаном Джорданом Стаалом не стали прикасаться к трофею Принца Уэльского во время награждения, соблюдая победную традицию клуба.

Выход в финал стал третьим в истории франшизы.

В 2002 году игроки команды во главе с капитаном Роном Фрэнсисом касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Детройту» (1−4).

В 2006 году хоккеисты во главе с капитаном Родом Бринд’Амором (нынешним главным тренером команды) воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли команда победила «Эдмонтон» (4−3) и выиграла главный трофей.

Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2018 году касались — и проиграли в финале Кубка Стэнли, в 2023-м нет — и выиграли.