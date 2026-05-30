Игроки «Каролины» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2002 году касались — и проиграли в финале Кубка Стэнли, в 2006-м нет — и выиграли

Игроки «Харрикейнс» во главе с капитаном Джорданом Стаалом не стали прикасаться к трофею Принца Уэльского во время награждения, соблюдая победную традицию клуба.
Выход в финал стал третьим в истории франшизы.
В 2002 году игроки команды во главе с капитаном Роном Фрэнсисом касались трофея за победу в конференции и даже брали его в руки. В финале Кубка Стэнли команда уступила «Детройту» (1−4).
В 2006 году хоккеисты во главе с капитаном Родом Бринд’Амором (нынешним главным тренером команды) воздержались от касаний трофея. В финале Кубка Стэнли команда победила «Эдмонтон» (4−3) и выиграла главный трофей.
Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2018 году касались — и проиграли в финале Кубка Стэнли, в 2023-м нет — и выиграли.