Никишин набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ — ассист при победной шайбе Станковена в 5-м матче с «Монреалем». У защитника «+3» за 12:14 на льду

На 16-й минуте 24-летний россиянин сделал пас вперед по борту в зоне соперника. За воротами шайбу подхватил форвард Тэйлор Холл и сделал передачу на Логана Станковена, поразившего ворота «Канадиенс». Счет стал 2:0.
Набранное очко стало для Никишина первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ — в 11 играх.
Сегодня защитник (12:14, 0:58 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+3» — лучшей в составе «Харрикейнс» наряду с Холлом, форвардом Джексоном Блэйком и защитником Шейном Гостисбеером.
Александр также отметился 1 броском в створ, допустил 1 потерю и получил малый штраф во 2-м периоде за игру высоко поднятой клюшкой.