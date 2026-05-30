Никишин набрал 1-е очко в текущем плей-офф НХЛ — ассист при победной шайбе Станковена в 5-м матче с «Монреалем». У защитника «+3» за 12:14 на льду

Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие в победной шайбе команды в пятом матче финала Восточной конференции с «Монреалем» (6:1, 4−1).

На 16-й минуте 24-летний россиянин сделал пас вперед по борту в зоне соперника. За воротами шайбу подхватил форвард Тэйлор Холл и сделал передачу на Логана Станковена, поразившего ворота «Канадиенс». Счет стал 2:0.

Набранное очко стало для Никишина первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ — в 11 играх.

Сегодня защитник (12:14, 0:58 — в большинстве) завершил встречу с полезностью «+3» — лучшей в составе «Харрикейнс» наряду с Холлом, форвардом Джексоном Блэйком и защитником Шейном Гостисбеером.

Александр также отметился 1 броском в створ, допустил 1 потерю и получил малый штраф во 2-м периоде за игру высоко поднятой клюшкой.