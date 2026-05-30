«Каролина» — 1-я команда НХЛ, вышедшая в финал Кубка Стэнли с 12−1 по сумме 3 серий при текущем формате плей-офф

Ранее «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4−0) в первом раунде и «Филадельфию» (4−0) во втором.
При текущем формате плей-офф НХЛ (4 серии до 4 побед), существующем с 1987 года, это первый случай, когда команда вышла в финал при 12−1 по сумме трех серий.
Ранее лучшим результатом были 12−2. На этом отрезке таких случаев было зафиксировано 8 — в последний раз это удалось «Колорадо» в 2022 году.
Тогда «Эвеланш» прошли «Нэшвилл» (4−0), «Сент-Луис» (4−2) и «Эдмонтон» (4−0), а в финале справились с «Тампой» (4−2).