Андерсен — 3-й вратарь в истории НХЛ с 12 победами в первых 13 играх в розыгрыше плей-офф. Чиверс в 1970-м и Драйден в 1976-м выиграли Кубок Стэнли с таким результатом

«Каролина» обыграла «Монреаль» (4−1, 6:1 в пятом матче) в финале Восточной конференции и вышла в финал Кубка Стэнли-2026.

Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 23 из 24 бросков в пятой игре серии. У него 12 побед в 13 играх в текущем плей-офф НХЛ при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,41.

36-летний датчанин стал третьим вратарем в истории НХЛ с 12 победами в первых 13 играх в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.

Ранее такое достижение в актив записали Джерри Чиверс (1970, «Бостон», 12−1 в трех раундах, итоговый результат) и Кен Драйден (1976, «Монреаль», 12−1 в трех раундах, итоговый результат).

Оба вратаря выиграли Кубок Стэнли со своими клубами.