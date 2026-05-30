Андерсен — 3-й вратарь в истории НХЛ с 12 победами в первых 13 играх в розыгрыше плей-офф. Чиверс в 1970-м и Драйден в 1976-м выиграли Кубок Стэнли с таким результатом

Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен отразил 23 из 24 бросков в пятой игре серии. У него 12 побед в 13 играх в текущем плей-офф НХЛ при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,41.
36-летний датчанин стал третьим вратарем в истории НХЛ с 12 победами в первых 13 играх в отдельно взятом розыгрыше плей-офф.
Ранее такое достижение в актив записали Джерри Чиверс (1970, «Бостон», 12−1 в трех раундах, итоговый результат) и Кен Драйден (1976, «Монреаль», 12−1 в трех раундах, итоговый результат).
Оба вратаря выиграли Кубок Стэнли со своими клубами.